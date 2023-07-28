Новые поезда между Москвой и Петербургом будут делать 12 остановок

Высокоскоростные поезда РЖД по маршруту Москва—Санкт-Петербург будут осуществлять 12 остановок в пути, включая такие города, как Тверь, Великий Новгород и Валдай, сообщает в своих информационных материалах на саммите «Россия—Африка» госкомпания.

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Запланированные остановки по маршруту включают станции "Рижская", "Петрово-Разумовская", "Новая Тверь", "Высоково", "Крюково", "Логовежь", "Садва", "Выползово", "Жаровская", "Великий Новгород", "Валдай" и "Обухово".

Отметим, что это относится к поездам высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая в скором времени соединит Москву и Санкт-Петербург. Поездное сообщение по данному маршруту займет не более трех часов.

Тем не менее, градозащитники выступают против нынешнего плана строительства. Они утверждают, что для реализации проекта ВСМ необходимо будет снести ряд исторических зданий в центре Петербурга. Активисты призывают к сохранению этих объектов. К их числу присоединился и Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГИОП), заявив, что определенные исторические сооружения следует сохранить в неприкосновенности.