Новокузнецкий аэропорт озвучил дату открытия нового терминала

Руководитель новокузнецкого аэропорта имени Волынова Кирилл Ермакова сказал, какого числа планируют открывать новый терминал.

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Новый терминал аэропорта в Новокузнецке должен быть открыт перед новым годом – 29 декабря 2023 года.

Об этом заявил гендиректор аэропорта Кирилл Ермаков во время визита губернатора Кемеровской области на строящийся объект. Пресс-тур с участием кузбасских властей прошел 28 июля.