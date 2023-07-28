Новокузнецкий аэропорт озвучил дату открытия нового терминала

Руководитель новокузнецкого аэропорта имени Волынова Кирилл Ермакова сказал, какого числа планируют открывать новый терминал.
Новый терминал аэропорта в Новокузнецке должен быть открыт перед новым годом – 29 декабря 2023 года.
Об этом заявил гендиректор аэропорта Кирилл Ермаков во время визита губернатора Кемеровской области на строящийся объект. Пресс-тур с участием кузбасских властей прошел 28 июля.
Напомним, на территории воздушной гавани строят пятиэтажное здание общей площадью в 19 500 квадратных метров. Когда оно будет сдано в эксплуатацию, старый аэропорт разберут, а на его месте благоустроят площадь и построят парковку.