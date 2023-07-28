В нижегородском аэропорту назвали самые пунктуальные авиакомпании, которые редко задерживали вылет более чем на 15 минут. Итоги за 6 месяцев 2023 года подводятся в группе Международного аэропорта им.В.П.Чкалова ВКонтакте. Среди российских компаний, выполнявших рейсы ежедневно или несколько раз в день, лидерами оказались «Сибирь», «Россия» и «Аэрофлот».