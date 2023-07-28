2,5 млн за ночь: в Италии раскупают билеты на аналог «Восточного экспресса»

2,5 млн рублей за ночь: в Италии раскупают билеты на аналог поезда «Восточный экспресс»
Состоятельные путешественники расхватывают места на борт новейшего итальянского поезда класса люкс La Dolce Vita. Его сборка ещё не окончена.
Стоимость двухместных номеров составит от 660 тысяч до 2,5 млн рублей за ночь. Компания сообщает, что транспорт представляет собой современное воплощение знаменитого железнодорожного Orient-Express, перевозившего пассажиров по Европе с 1883 по 1977 год.
La Dolce Vita представляет собой круизное путешествие. Поезда будут делать остановки на пути к конечной цели, а пассажиры смогут прогуливаться и ходить на экскурсии.
Запуск запланирован на конец 2024-го. Он будет включать в себя двух-трёхдневные маршруты. Покупатели смогут выбрать одно из восьми путешествий с посещением виноградников Тосканы, побережья Сицилии, а также различных исторических и культурных достопримечательностей, таких как Рим, Венеция и Палермо.
Компания взяла за основу концепцию «Восточного экспресса». Питание, напитки и экскурсии будут включены в стоимость билета, сообщается на сайте Orient-Express.