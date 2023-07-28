2,5 млн за ночь: в Италии раскупают билеты на аналог «Восточного экспресса»

Состоятельные путешественники расхватывают места на борт новейшего итальянского поезда класса люкс La Dolce Vita. Его сборка ещё не окончена.

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Стоимость двухместных номеров составит от 660 тысяч до 2,5 млн рублей за ночь. Компания сообщает, что транспорт представляет собой современное воплощение знаменитого железнодорожного Orient-Express, перевозившего пассажиров по Европе с 1883 по 1977 год.

La Dolce Vita представляет собой круизное путешествие. Поезда будут делать остановки на пути к конечной цели, а пассажиры смогут прогуливаться и ходить на экскурсии.

Запуск запланирован на конец 2024-го. Он будет включать в себя двух-трёхдневные маршруты. Покупатели смогут выбрать одно из восьми путешествий с посещением виноградников Тосканы, побережья Сицилии, а также различных исторических и культурных достопримечательностей, таких как Рим, Венеция и Палермо.