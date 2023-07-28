Россияне рассказали, что чаще всего забывают взять в отпуск

К концу июля многие уже начали возвращаться из отпусков, а кто-то, наоборот, только собирается отправиться в путешествие. Те, кто вернулся, могут рассказать, какие вещи точно стоит проверить в чемодане, перед тем как отправиться в путь. Рассказываем топ самых часто забываемых предметов в отпуске.

Такой рейтинг составил сервис по поиску работы SuperJob – исследователи спросили, какие вещи россияне чаще всего забывают взять в путешествие. В целом большинство россиян – 68% опрошенных, то есть 7 из 10 – являются настоящими гуру в подготовке к отпуску. Эти люди, собираясь в путешествие, никогда не забывают ничего важного.

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«Однажды составил список необходимых вещей и теперь собираюсь строго по нему», – поделился Виталий.

Примерно каждому пятому – около 20% опрошенных – приходилось оставлять какую-либо вещь дома из-за невнимательности. Топ самых часто забываемых в отпуск предметов возглавляют одежда и обувь.

«Один раз забыл взять шлёпки на море, – признался Алексей. – Первое время на пляж ходил босиком, потом понял, что это невозможно, и пришлось на месте новые покупать».

«Я один раз забыла взять на море купальник, – поделилась Мария. – Но это даже к лучшему, на месте купила себе новый, очень красивый, и сразу отпуск веселее стал».

Одежду забывают около 5% опрошенных. Примерно столько же людей часто не берут с собой средства личной гигиены.

«Вспомнила уже в самолёте, что мы не взяли зубную пасту, – поделилась Евгения. – В отеле купить не смогли, там были магазины только с сувенирами. Пришлось ради обыкновенной пасты искать магазины возле отеля, даже на автобусе поехали в центр города».

Но и мочалки, и плавки можно, если прижмёт, купить на месте – все эти вещи заменимы. Куда тяжелее дела обстоят с паспортом – около 3% опрошенных признавались, что, собираясь в поездку, забывали взять его с собой.

«Вспомнил о паспорте уже возле вокзала, – рассказал Алексей. – Мы тогда большой компанией ехали в Сочи. Пришлось брать такси, экстренно ехать домой, хватать паспорт и мчаться обратно. На поезд еле успел, забежал буквально в последнюю минуту. Друзья, с которыми я вместе ехал отдыхать, меня чуть ли не проклинали тогда»

«Мы однажды забыли паспорта, – поделилась Анна. – Пришлось возвращаться домой. В результате мы опоздали на самолёт».

По 1% опрошенных часто забывают взять с собой в отпуск деньги, лекарства, различные девайсы и зарядные устройства.

«6 процентов оставляли дома другие вещи, – рассказали исследователи. – Женщинам приходилось страдать без личных фенов и полотенец. Мужчины впопыхах забывали игральные карты, алкоголь и штопор («вилкой открывали»)».