Десятки рейсов задержаны в аэропортах из-за ночной грозы в Москве

Из-за непогоды в столичных аэропортах были задержаны десятки рейсов. Новая волна ливней и гроз ожидается также в пятницу и в субботу. Как рассказали метеорологи, в Центральной России хозяйничает балканский циклон. Он насыщен морской влагой и теплом и помогает формировать грозовые облака. До конца недели может выпасть до месячной нормы осадков.