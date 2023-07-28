Турецким курортам больше не угрожают пожары
Спешим успокоить всех россиян – ситуация с лесными пожарами в Турции стабилизировалась, очагов стало значительно меньше, прибрежным курортным зонам ничего не угрожает.
Такой вывод можно сделать и по отчетам турецких спасательных служб, и по комментариям россиян, которые сейчас находятся в Турции, во всевозможных Телеграм-каналах.
Если обобщить все эти отчеты и комментарии, то получим примерно следующее:
- очаги пожаров есть, но их намного меньше, чем раньше, и они не опасны – для борьбы с ними даже специальную авиацию перестали использовать;
- находящимся в прибрежной зоне курортным зонам ничего не угрожает;
- перебоев с электричеством и интернетом нет;
- единственное неудобство – иногда на улице ощущается запах дыма, но он особо не мешает отдыху на море (внутри отелей запаха практически нет).