Турецким курортам больше не угрожают пожары

Спешим успокоить всех россиян – ситуация с лесными пожарами в Турции стабилизировалась, очагов стало значительно меньше, прибрежным курортным зонам ничего не угрожает.

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Такой вывод можно сделать и по отчетам турецких спасательных служб, и по комментариям россиян, которые сейчас находятся в Турции, во всевозможных Телеграм-каналах.

Если обобщить все эти отчеты и комментарии, то получим примерно следующее: