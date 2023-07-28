Самолет не смог взлететь на Сахалине из-за лисы

В Южно-Сахалинске нашли виновных в невозможности взлета и посадки самолетов 4 июня из-за нахождения на посадочной полосе лисы. По данному факту прокуратурой была проведена проверка.

© РИА "ФедералПресс"

Дальневосточная транспортная прокуратура установила, что животное попало в охраняемую зону из-за дырки в ограждении аэродрома. В результате самолет Хабаровск – Южно-Сахалинск не смог произвести посадку, а рейс Южно-Сахалинск – Новосибирск не взлетел и был возвращен на стоянку.