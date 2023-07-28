Пляжи в Сочи закрыли из-за погодных условий

В департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи заявили, что пляжи в городе закрыты, купание запрещено в связи со штормом на море и риском образования смерчей на участке Магри — Веселое до конца суток 29 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

© Газета.Ru

«Со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке «Магри — Веселое» имеется опасность формирования смерчей на море. Волнение моря 4–5 балла», — говорится в публикации.

В департаменте подчеркнули, что по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме, а спасатели рекомендуют местным жителям и гостям принять меры предосторожности, а также временно отказаться у отдыха у воды.