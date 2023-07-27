Прибывший в Грузию круизный лайнер с россиянами спровоцировал скандал

Круизный лайнер с россиянами на борту, прибывший из Сочи в Батуми, спровоцировал скандал в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что речь идет о судне Astoria Grande, которое ходит под флагом Палау и обслуживается турецкой компанией Miray Cruises. 22 июля лайнер отправился из Сочи в Турцию, а в грузинский курортный город Батуми он прибыл в четверг, 27 июля.

По данным источника, остановка судна в Грузии вызвала недовольство оппозиционеров, которые считают, что лайнер может подпадать под международные санкции. Кроме того, они подчеркнули, что часть находящихся на борту россиян могла нарушить грузинский закон «Об оккупации», посетив ранее Абхазию и Южную Осетию.

Между тем, как отмечает портал «Тбилисская неделя», в агентстве морского транспорта Грузии заявили, что лайнер Astoria Grande выполняет обычный коммерческий рейс и не находится под санкциями.

«Он зарегистрирован на Сейшельских островах от имени компании Goodwin Shipping Limited и не подпадает под международные санкции», — пояснили сотрудники ведомства.