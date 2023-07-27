Две страны отменили все въездные ограничения для россиян

Иран и Филиппины с 25 июля отменили все оставшиеся въездные ограничения из-за коронавируса для туристов, в том числе россиян. Это следует из данных интерактивной карты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

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Согласно новым правилам, путешественники могут попасть в две указанные страны без справок о прививках и отсутствии коронавируса.