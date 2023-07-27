$90.05-0.0599.72+0.02

Две страны отменили все въездные ограничения для россиян

Иран и Филиппины с 25 июля отменили все оставшиеся въездные ограничения из-за коронавируса для туристов, в том числе россиян. Это следует из данных интерактивной карты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Две страны отменили все въездные ограничения для россиян
© Lenta.ru

Согласно новым правилам, путешественники могут попасть в две указанные страны без справок о прививках и отсутствии коронавируса.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников анонсировал запуск безвизовых групповых поездок в Иран и Китай в ближайшие дни. По его словам, страны уже обменялись перечнем туроператоров.

1