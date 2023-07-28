Из Петербурга отправился первый рейс в Алжир

Из Северной столицы РФ в Алжир отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie, сообщает аэропорт Пулково.

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Самолеты Boeing 737-800 будут летать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Директор по авиакоммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Асият Халваши подчеркнул, что открытие полетов в Алжир стало знаковым событием для аэропорта. Он добавил, что это первый в истории Пулково регулярный рейс в Африку. Халваши считает, что данное направление будет востребовано у туристов.

Вылет из Алжира намечен в 20:30, прилет в Петербург – в 03:15. Отправление из петербургского аэропорта предполагается в 04:15, а в 07:15 лайнер приземлится в африканской стране. Для каждой воздушной гавани указано местное время.