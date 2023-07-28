Из Петербурга отправился первый рейс в Алжир
Из Северной столицы РФ в Алжир отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie, сообщает аэропорт Пулково.
Самолеты Boeing 737-800 будут летать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Директор по авиакоммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Асият Халваши подчеркнул, что открытие полетов в Алжир стало знаковым событием для аэропорта. Он добавил, что это первый в истории Пулково регулярный рейс в Африку. Халваши считает, что данное направление будет востребовано у туристов.
Вылет из Алжира намечен в 20:30, прилет в Петербург – в 03:15. Отправление из петербургского аэропорта предполагается в 04:15, а в 07:15 лайнер приземлится в африканской стране. Для каждой воздушной гавани указано местное время.
Благодаря стыковкам и пересадкам в аэропорту Алжира, можно продолжить путешествие по 75 маршрутам в Европе, Азии, Африке, Северной Америки и на Ближнем Востоке.