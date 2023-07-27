Глава турфирмы о трагедиях с туристами на Алтае: «Это общая беда»

В Республике Алтай сегодня при посадке загорелся вертолет Ми-8, на борту которого находились члены экипажа и туристы. Несколько дней назад на Алтае перевернулся грузовик ГАЗ-66 с неорганизованной группой туристов из Екатеринбурга. Один человек погиб. О том, почему стали постоянно происходить инциденты с туристами в регионе и что делать, чтобы трагедий больше не случалось, «ФедералПресс» рассказал вице-президент Уральской ассоциации туризма, директор туристической фирмы «Ява-Тур» Олег Аксельрод:

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«Да, это несчастья, но говорить, что там они происходят всегда, не нужно. Несколько дней назад случилась трагедия. Почему-то туристы из Екатеринбурга ехали в грузовике. Это что за туристы такие, которые путешествуют по маршруту в грузовике? Вряд ли это была организованная группа. Скорее всего, это были самостоятельные туристы.

Про организованных туристов – что с ними что-то случилось – я ни разу не слышал. Что произошло с вертолетом, честно, ничего сказать не могу. Но думаю, что к организованным группам это меньше относится.

Но в разгар сезона на Алтае безопасные средства передвижения в дефиците. Понятно, что там нет огромного количества транспорта, который мог бы круглый год эксплуатироваться. Видимо, когда наступает сезон и требуется транспорт, то используется всякий и порой не очень безопасный.

Сейчас все туроператоры будут принимать меры для обеспечения безопасности. Те люди, которые путешествуют самостоятельно, не ездите вы в грузовиках.

Алтай – популярное направление для внутреннего туризма, но оно больше подходит для самостоятельных путешествий. Туда едут с рюкзаками, турбазы арендуют. К сожалению, это место, которое не настолько охвачено госконтролем в сфере безопасности.