Названы страны, в которых россиянам не выдают визы в США

Эксперт перечислил страны, в которых россиянам откажут в выдаче визы США
Это Польша, Эстония, Азербайджан, Армения, ОАЭ и Турция. В восьми случаях из десяти в посольствах этих государств граждане нашей страны получают неудовлетворительные решения в оформлении разрешительных документов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил эксперт по визовому оформлению Владимир Бондарь.
«На мой взгляд, самое интересное направление — Америка. Огромное количество клиентов хотят попасть именно в Америку. Нужно знать, что есть страны, в которых стоит подаваться, а есть, в которых не стоит. Есть страны, в которые мы точно не рекомендуем лететь. Это Польша, Эстония, Азербайджан, Армения, Арабские Эмираты и Турция. В этих странах в посольстве на десять паспортов восемь отказов. Если уже был отказ, то список стран сужается. И здесь точно не обойтись без помощи визового специалиста, потому что можно накосячить так, что потом будут сплошные отказы, которые потом очень сложно будет очистить. Страны, которые хорошо выдают визы заявителям, — это Болгария, Мальта, Маврикий, Сербия, Италия, Франция. Казахстан настороженно относится к нам, одиноким мужчинам отказывают».
16 июля глава МИДа Афганистана попросил посла РФ упростить выдачу российских виз. В ходе встречи в Кабуле Амир Хан Моттаки и посол нашей страны Дмитрий Жирнов, обсудили проведение мероприятия по Афганистану в московском формате. Оно было создано в 2017 году для урегулирования в стране; в проекте участвуют входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
На сайте посольства и консульства США в России сказано, что визовое обслуживание недипломатов в связи с запретом правительства РФ дипмиссии США нанимать на работу иностранцев в любом качестве более не ведётся.
В апреле 2021 года глава МИДа РФ Сергей Лавров объяснил запрет посольству США нанимать на работу россиян. Москва имела право применить свою практику по найму персонала к деятельности посольства США в России — это стало ответом на шаги Вашингтона, уточнил он.