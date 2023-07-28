Названы страны, в которых россиянам не выдают визы в США

«На мой взгляд, самое интересное направление — Америка. Огромное количество клиентов хотят попасть именно в Америку. Нужно знать, что есть страны, в которых стоит подаваться, а есть, в которых не стоит. Есть страны, в которые мы точно не рекомендуем лететь. Это Польша, Эстония, Азербайджан, Армения, Арабские Эмираты и Турция. В этих странах в посольстве на десять паспортов восемь отказов. Если уже был отказ, то список стран сужается. И здесь точно не обойтись без помощи визового специалиста, потому что можно накосячить так, что потом будут сплошные отказы, которые потом очень сложно будет очистить. Страны, которые хорошо выдают визы заявителям, — это Болгария, Мальта, Маврикий, Сербия, Италия, Франция. Казахстан настороженно относится к нам, одиноким мужчинам отказывают».