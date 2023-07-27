Турпоток в Нижегородскую область увеличится почти на 16 процентов

Увеличение туристического потока в Нижегородскую область по итогам 2023 года составит около 15,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин на заседании областного Законодательного собрания в четверг, 27 июля.

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Из отчета губернатора следует, что в прошлом году культурные события в Нижегородской области посетили 42 миллиона человек. Самыми привлекательными стали Международный фестиваль искусств «Стрелка» (ему в этом году исполняется пять лет), Международный фестиваль медиаискусства «Интервалс» и «Столица закатов».

Кроме того, более 500 экскурсий состоялось в «Заповедных кварталах», а Нижегородская ярмарка стала домашней площадкой для финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Также Никитин отметил, что культурно-событийная активность наблюдается и в районах области, где проходят такие масштабные события, как «Выкса-фестиваль», «Русская Тоскания», «Арзамасский гусь», «Мастеров народных братство», «Золотая хохлома» и другие.

Благодаря инициативе Нижегородской области президент РФ Владимир Путин подписал указ о Дне народных художественных промыслов.

Также губернатор подчеркнул, что подготовка к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода дала мощнейший импульс, но при этом развитие региона не остановилось.

Мы полностью поменяли представление о затратах на благоустройство и восстановление городской среды — они стали инвестициями в формирование долгожданного культурно-событийного каркаса, вернув насыщенную и активную жизнь на улицы наших городов и районных центров, — сказал Никитин.