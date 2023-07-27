Тюменцы начали массово скупать новогодние туры за границу

«Туры на новогодние праздники уже давно стали продаваться. Безусловно, можно выиграть в цене, но самое главное — выиграть в местах. Ближе к вылету не останется совершенно ничего. Места раскупаются очень быстро. Заканчиваются места на рейсах, в отелях. Чаще всего сейчас бронируют Таиланд и Мальдивы. Мальдивы начинаются где-то от 500 тысяч рублей на двоих взрослых на семь дней, Таиланд — чуть меньше, от 200 тысяч», — рассказала Светлана Завьялова.