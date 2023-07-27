В Оренбургском аэропорту назвали самых пунктуальных перевозчиков
Международный аэропорт «Оренбург» подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний за первое полугодие. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Аэропорт «Оренбург» подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполнявших рейсы из степной столицы.
Авиакомпании были разбиты на две группы:
- Первая группа —российские авиакомпании, выполняющие рейсы ежедневно или несколько раз в день.
- Вторая группа — остальные российские авиаперевозчики, выполняющие менее 180 рейсов.
Лидер в первой группе — «Аэрофлот». Компания выполнила 94,6% из всех своих рейсов без отклонения от расписания. На втором месте – авиакомпания «Северный ветер» с регулярностью 93,7%. Замыкает тройку авиакомпаний «Россия», которая выполнила свои рейсы с регулярностью 90,9%.
Во второй группе на первом месте авиакомпания «Победа» с показателем 97%. Второе место занял перевозчик АО АК «Смартавиа» – 94,4%. Третье месте – «Сибирь» с показателем 94,1%.