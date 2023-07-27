В Оренбургском аэропорту назвали самых пунктуальных перевозчиков

Международный аэропорт «Оренбург» подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний за первое полугодие. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

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Аэропорт «Оренбург» подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполнявших рейсы из степной столицы.

Авиакомпании были разбиты на две группы:

Первая группа —российские авиакомпании, выполняющие рейсы ежедневно или несколько раз в день.

Вторая группа — остальные российские авиаперевозчики, выполняющие менее 180 рейсов.

Лидер в первой группе — «Аэрофлот». Компания выполнила 94,6% из всех своих рейсов без отклонения от расписания. На втором месте – авиакомпания «Северный ветер» с регулярностью 93,7%. Замыкает тройку авиакомпаний «Россия», которая выполнила свои рейсы с регулярностью 90,9%.