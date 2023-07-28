Отели столкнулись с нехваткой администраторов и горничных

Индустрия туризма и гостеприимства испытывает серьезный дефицит кадров. Не хватает сотрудников всех уровней, от высшего менеджмента до линейного персонала.

© Российская газета

Это особенно болезненно в условиях растущего спроса на туристические услуги внутри страны, которые ставят перед отраслью весьма амбициозные задачи - удвоение занятого в этой сфере персонала.

Видео дня

Сейчас в сфере туризма и гостеприимства занято примерно 2,1-2,5 млн человек, а в соответствии с нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" их количество к 2030 году должно вырасти до 4,7 млн человек, рассказывает Христофор Константиниди. председатель Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры

Дефицит кадров чувствуется во всех сегментах туриндустрии и на всех уровнях. "В первую очередь не хватает линейного персонала, который способен качественно и регулярно убирать большое количество номеров", - рассказывает Галина Дехтярь, к.п.н., профессор кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС. Нехватка чувствуется и среди административного персонала. "Отелям сложно найти хороших администраторов, особенно со знанием иностранных языков", - отмечает Христофор Константиниди. С дефицитом сталкиваются и другие сегменты индустрии гостеприимства, к примеру, рестораны", - отмечает он. Особенно остро дефицит кадров чувствуется в отелях курортных зон - тех, которые в основном и посещают наши граждане, говорит Галина Дехтярь.

В туристических фирмах не хватает менеджеров, специалистов, которые могут проектировать турпродукт, отмечает Константиниди. Среди соискателей слишком много тех, кто начинал карьеру в эпоху чартеров и пакетных туров, говорит Александр Преображенский, руководитель Профессиональной комиссии Московской Ассоциации Туристических Агентств (МАТА). "Сейчас в условиях отсутствия чартерных программ и гарантированных мест в отелях, нужно уметь подобрать подходящий рейс, найти отель, соответствующий запросу клиента, подобрать интересную экскурсионную программу. И всё это в условиях смены туристических направлений", - поясняет Александр Преображенский.

Молодежь охотно идет работать в туристическую отрасль. "Во всех регионах, где я бывал, мне говорили о притоке молодых кадров в различные сектора турбизнеса. Молодёжь идёт в экскурсоводы, в музеи, они принимают гостей в гостиницах, обслуживают в ресторанах, организовывают различные мероприятия и видят своё будущее в этом бизнесе", - рассказывает Преображенский.

В то же время работать по профессии готовы далеко не все. В отрасль приходит около 50% выпускников, которые получили специальности в сфере туризма и гостеприимства, говорит Христофор Константиниди. Сфере туризма приходится конкурировать за кадры с другими отраслями. "На стартовых позициях торговля или финансовый сектор могут быть более привлекательны с финансовой точки зрения", - отмечает Константиниди. К тому же туризм имеет сезонность. Персонал на курортах как правило работает от 3 до 6 месяцев в год. Не всех сотрудников устраивает такой формат занятости, они ищут более стабильные сферы. Представители туриндустрии в свою очередь вынуждены ежегодно заново формировать команду. "Развитие всесезонных курортов - это наиважнейший фактор и для экономической эффективности отрасли, для привлечения инвестиций, удержания кадров", - считает Христофор Константиниди.