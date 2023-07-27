Местные жители жалуются на заполонивших Териберку туристов

Жители Териберки недовольны наплывом туристов, из-за которых стало практически невозможным попасть на пассажирский автобусный рейс из села в Мурманск. Автобусной кассы в Териберке нет, а в разгар туристического сезона билет онлайн из Териберки в Мурманск не купить.

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«Обслуживание маршрута № 241 «Мурманск-Териберка» осуществляется на основании государственного контракта автобусами среднего класса вместимостью 35 пассажиров», – пишет «СеверПост.ru».

Региональный минстранс сообщил, что пустить на линию рейсовый пассажирский автобус большей вместимости небезопасно из-за местного рельефа местности и порекомендовал людям покупать билеты заранее. Однако, как парирует местная жительница, опасный рельеф не мешает ездить в Териберку большим туристическим автобусам, а на сайте купить билет практически невозможно.

Несмотря на очаг птичьего гриппа рядом с озером Секретарское в Териберке, природный парк возле села работает в обычном режиме.