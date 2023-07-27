Посол назвал количество российских туристов в Египте

Посол Египта в России Назих Эль-Нагари рассказал, что каждую неделю на курорты страны приезжает 25-35 тысяч российских туристов. Об этом сообщает портал Ahram.

С начала 2023 года в Египте побывали 750 тысяч отдыхающих из России. Как заявил посол, планируется, что это цифра будет расти и к концу года количество туристов превысит миллион.