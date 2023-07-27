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Посол назвал количество российских туристов в Египте

Посол Египта в России Назих Эль-Нагари рассказал, что каждую неделю на курорты страны приезжает 25-35 тысяч российских туристов. Об этом сообщает портал Ahram.

С начала 2023 года в Египте побывали 750 тысяч отдыхающих из России. Как заявил посол, планируется, что это цифра будет расти и к концу года количество туристов превысит миллион.

"Большинство чартерных рейсов между Россией и Египтом были восстановлены, и в настоящее время у нас 25-30.000 туристов, которые посещают Египет еженедельно", - сказал Назих Эль-Нагари.

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Согласно исследованиям, в этом году Египет не вошел в шестерку стран, куда россияне опасаются ехать.

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