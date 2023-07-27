Отозванный паспорт из консульства неожиданно пришел с визой

Долгие сроки рассмотрения заявлений на шенгенские визы вынуждают некоторых туристов отзывать паспорта из консульств, так и не успев оформить документ на въезд к запланированному отпуску. Ожидание решения больше месяца в крупных городах – обычная ситуация для представительств всех стран, которые остаются лояльными к туристам из РФ. В большей степени это Испания, Италия, Франция.

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Чаще всего отзывать паспорта вынуждены те, кто оказался не готов к более продолжительным срокам, чем были раньше, и надеялись сделать все по-быстрому «Агентство мне обещало сделать все до 30-го числа. Понятия не имел о регламенте в 45 дней. Сейчас надо паспорт отзывать, а у меня даже кода для отслеживания нет», – делятся неудачами подписчики визовых телеграм-каналов.

Желание отозвать паспорт нередко превращается в квест: «Ездил в испанское консульство, просил ускорить процесс, но там даже никто слушать не хочет о личных обстоятельствах. Сказали писать заявление на возврат через визовый центр. Написал, и уже 10 дней паспорта нет».

Ну, а некоторых туристов после отзыва паспорта ожидает сюрприз: «Не дождались с другом решения от итальянцев. Написали заявление накануне вылета. Уже на следующий день отдали – за 3 часа до рейса оказалось, что мне поставили визу. А ему нет – сдавал на день позже. Пришлось лететь одному, чтобы откатать однократную визу и уже потом надеяться на мультишенген. Через пару месяцев подадимся еще раз, и сильно заранее».