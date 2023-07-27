В АТОР озвучили цены на туры в Мексику для жителей РФ

Один из крупных туроператоров анонсировал продажи билетов в Мексику и Доминикану.

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Туристические операторы озвучили ценник на недельный тур в Мексику и Доминикану для россиян. В Ассоциации туроператоров России отметили, что отдых для двоих в Мексике обойдется минимум в 375 тысяч рублей.

«Интурист» продает туры в Мексику и Доминикану через стыковочный рейс в Кубе. В Мексике туристы проведут семь ночей, а в Доминикане — четырнадцать.

Попасть на остров Свободы можно с помощью рейсов авиакомпании Conviasa до Гаваны два раза в неделю. Также «Россия» доставит пассажиров из Москвы до Варадеро, а уже оттуда за два часа можно попасть в Гавану.

В Мексике отдыхающим предлагают две программы. Из Гаваны отправиться на экскурсионную прогулку или отдохнуть на пляже на курортах Канкун или Ривьера-Майя.