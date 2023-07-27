Туристы привозят из Турции опасное заболевание
Туристов предупредили, что в отелях «все включено» в Турции можно подхватить опасное заболевание – сальмонеллез.
«Большинство пациентов, столкнувшихся с желудочно-кишечными расстройствами после возвращения из Турции, посещали район Антальи», – пишет «Турпром».
Отмечается, что с середины января по 19 июля в стране выявлен 241 случай заболевания. Большинство заболевших в возрасте 29 лет.
Туристам рекомендовали чаще мыть руки, быть осторожными при употреблении молока и есть только те фрукты, которые они самостоятельно почистили.