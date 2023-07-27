Туристы привозят из Турции опасное заболевание

Туристов предупредили, что в отелях «все включено» в Турции можно подхватить опасное заболевание – сальмонеллез.

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«Большинство пациентов, столкнувшихся с желудочно-кишечными расстройствами после возвращения из Турции, посещали район Антальи», – пишет «Турпром».

Отмечается, что с середины января по 19 июля в стране выявлен 241 случай заболевания. Большинство заболевших в возрасте 29 лет.