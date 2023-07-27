Магазин в Испании начнет брать деньги с туристов за селфи

Популярный универсам в Барселоне повесил на витрине объявление, что начнет брать с ничего не купивших туристов по пять евро за вход. Об этом пишет Mirror.

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По информации издания, руководство лавки объяснило решение желанием справиться с с людьми, которые заходят сделать селфи и которых стало слишком много после того, как магазин получил ряд премий от туристических порталов и администрации Барселоны.