На Бали появится группа по контролю за «некультурными» туристами

Глава миграционной службы Индонезии Сильми Карим заявил, что группа должна будет проводить до 100 операций по контролю в месяц.

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По словам Карима, отмечает издание South China Morning Post, к категории неблагонадежных иностранцев относятся те, кто мало тратит. Как правило, они создают много проблем. Речь идет о попытках незаконных заработков, непристойном поведении, осквернении святынь и тп.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер неоднократно высказывался за переформатирование туристической политики. Он предлагал ввести квоты для иностранцев на посещение острова на 100 лет, а также ограничить количество иностранных туристов до 400 тыс. человек в год.