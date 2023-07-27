«Аэрофлот» запустил услугу выкупа мест в самолете для сна

«Аэрофлот» запустил услугу для комфортного перелета на большое расстояние. Отправляющиеся на Кубу россияне смогут купить сразу три или четыре места матрасом.

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«Запускаем услугу Sleep+. Сейчас ею можно воспользоваться на рейсах в Варадеро а/к «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот»). Эта услуга позволяет занять блок кресел в одном ряду в салоне экономкласса (3 кресла у окна или 4 по центру)», – говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота».

Также отмечается, что клиент, который воспользуется такой услугой, получит на время полета матрас с простыней для удобства, большую подушку и плед.

Оформить такую услугу можно только в аэропорту во время регистрации. Причем возможность ее получить будет только в том случае, если в самолете останутся свободные места. Стоимость услуги без учета билетов составит 25 500 рублей, если брать блок из трех мест, и 32500 ­– за четыре кресла.