Названы цены будущих безвизовых путевок в Китай и Иран
Средняя цена путевки в Китай и Иран после возобновления безвизовых групповых поездок составит 70-80 тыс. рублей на человека за неделю отдыха, сообщила NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В то же время эксперт уточнила, что цена является очень усредненной, так как, к примеру, поездки в Китай из Владивостока будут заметно дешевле, чем из Москвы.
Если брать очень усредненно, то после возобновления безвизового группового туризма недельная путевка в Китай будет стоить 70-80 тыс. рублей на человека. Если это Хайнань, то отдых будет по системе «все включено», а если это континентальный Китай, то в плане питания в оплату тура войдут только завтраки. На путевки в Иран цены будут сопоставимы, но здесь, конечно, системы «все включено» нет, и отдых будет на базе завтраков, — сказала Ломидзе.
Она также отметила, что визовые поездки в Китай сейчас обходятся россиянам примерно на 20% дороже и имеют в основном деловой характер.