Названы цены будущих безвизовых путевок в Китай и Иран

Если брать очень усредненно, то после возобновления безвизового группового туризма недельная путевка в Китай будет стоить 70-80 тыс. рублей на человека. Если это Хайнань, то отдых будет по системе «все включено», а если это континентальный Китай, то в плане питания в оплату тура войдут только завтраки. На путевки в Иран цены будут сопоставимы, но здесь, конечно, системы «все включено» нет, и отдых будет на базе завтраков, — сказала Ломидзе.