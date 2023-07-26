Стало известно, в каких районах Турции есть угроза пожара
Эксперты рассказали. от посещения каких районов Турции стоит воздержаться из-за лесных пожаров. Об этом сообщает АТОР.
По данным экспертов, спасателям уже удалось потушить длящийся с ночи лесной пожар в районе Кемера, в нескольких километрах от поселка Гейнюк. В других поселках обстановка спокойная. Также очаги возгорания были локализованы и потушены в Кахраманмараше, Измире, Манисе, Айдыне.
В таких районах, как Анталья, Белек, Сиде, Измир и Аланья очагов возгорания нет. Другие провинции организованные путешественники из России не посещают.
Кроме этого, сотрудники принимающих компаний в Турции отметили, что ситуация с пожарами не вызывает никаких опасений в сравнении с 2021 годом.
Эксперты добавили, что аннуляций купленных туров нет, поскольку очаги возгорания высоко в горах и их отдых в отелях поселков Кемера не затрагивают.
Ранее стало известно, что россияне не хотят отказываться от поездок в Турцию из-за пожаров.