Туристы, отдыхающие под музыку у бассейна в турецком отеле, попали на видео на фоне лесных пожаров. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что запись сделана в поселке Гейнюк. Видно, как люди купаются в бассейне и лежат на шезлонгах, а позади, за пределами отеля, дымится лес.