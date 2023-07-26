Петербург вошел в топ-10 популярных направлений для путешествий всей семьей

Северная столица оказалась на седьмом месте в рейтинге из десяти популярных направлений для семейных путешествий в августе. Аналитики «Твил.ру» отметили, что средняя продолжительность поездки в Петербург составляет шесть дней.

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«Средняя стоимость ночи в Северной столице составляет 5173 рубля», – цитируют СМИ слова аналитиков.

Лидером рейтинга стал город Сочи, пишет издание АБН. На этот населенный пункт пришлось 24 % бронирований путешественников, которые предпочитают семейный отдых. Также в тройку лидеров вошли Анапа и Геленджик.