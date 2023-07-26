Десятки россиян попытались улететь через Стамбул в Европу и остались без отдыха

У десятков россиян, попытавшихся улететь в Европу через Стамбул из Самары, сгорели билеты на стыковочные рейсы из-за 11-часовой задержки самолета. Об этом рассказали подписчики Telegram-канала «Крыша ТурДома» портала TourDom.

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На сайте уточняется, что рейс WZ 1365 авиакомпании Red Wings должен был вылететь в среду, 26 июля, в 03:40. Сначала его перенесли на 13:00 (12:00 мск), а потом — на 14:45. Представители авиаперевозчика сообщили, что причина задержки — поломка самолета. Необходимо было заменить деталь топливного бака, которую ждали из Москвы.

По словам одной из пассажирок, около 70 туристов уехали домой, а остальным предоставили гостиницу. Портал также сообщает, что примерно 40 путешественников остались без отдыха в Европе, так как они не успели на стыковочные рейсы из Стамбула.

Одна из читательниц Telegram-канала посоветовала пассажирам со сгоревшими билетами сразу связаться с авиакомпанией, предупредить об опоздании и попросить замену на ближайший рейс, на который они могут посадить. Второй вариант — добиться возврата денег и купить новый билет.