Госдума увеличила штраф за задержку авиарейсов

Депутаты Госдумы одобрили четырёхкратное повышение штрафа для авиакомпаний за задержку рейсов и доставку багажа, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Согласно принятым в третьем чтении поправкам в Воздушный кодекс РФ, вместо прежних 25 рублей штраф составит 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости перевозки.

Авторы инициативы указали, что благодаря более крупному штрафу увеличится ответственность перевозчиков за задержку вылета.