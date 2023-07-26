До конца сентября в России для иностранцев запустят проект "Карта туриста"

Проект "Карта туриста" запустят в России до конца сентября в пилотном режиме, с помощью нее граждане других государств смогут проводить на территории нашей страны безналичные расчеты. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

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"Планируется, что в 3 квартале 2023 года будет запущен в пилотном режиме проект "Карта туриста", соответствующую работу сейчас Минэкономразвития ведет совместно с Росфинмониторингом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря "Карте туриста" иностранные гости смогут оформить электронный кошелек с виртуальной картой "МИР" и оплатить услуги, в том числе проживание в гостинице и трансфер. Причем сделать это они смогут удаленно, в том числе, находясь в своей стране.

При желании, приехав в Россию, можно получить пластиковую карту или продолжить использовать виртуальную, уточнили в пресс-службе министерства. В ведомстве отмечают, что карта туриста позволит сделать пребывание иностранцев на территории России более комфортным.

Кроме того, с 1 августа Россия планирует запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, страны обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены.

Для увеличения въездного турпотока в России также ведется работа по расширению авиасообщения. Уже сегодня прямым рейсом в нашу страну можно прилететь более чем из 30 стран. Планируется расширить географию полета со странами Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.