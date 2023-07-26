Акула укусила мужчину на глазах у отдыхающих на пляже

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Акула атаковала пловца на глазах у отдыхающих на пляже у побережья города Хилтон-Хед-Айленд в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает Fox News.

Хищная рыба подплыла к мужчине, который находился по пояс в воде на пляже Sea Pines, и укусила его за ногу. После нападения пляж был временно закрыт.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи госпитализировали мужчину. Состояние его здоровья не уточняется. К какому виду относилась напавшая на него акула, неизвестно.