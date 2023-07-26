Россияне стали чаще бронировать отели на новогодние праздники

Аналитики «Яндекс Путешествий» рассказали, что в июле этого года в девять раз выросли бронирования в отелях на период новогодних праздников по сравнению с июлем прошлого года.

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Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что похожие значения были зафиксированы в середине октября прошлого года.

Эти показатели указывают на то, что россияне стали планировать празднование Нового года за пять месяцев. Горизонт планирования вернулся к допандемийному уровню, уточнили аналитики.

Также утверждается, что Краснодарский край, Москва, Московская и Ленинградская области стали лидерами по популярности бронирований.