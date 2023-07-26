Россияне стали чаще бронировать отели на новогодние праздники

Жители России стали чаще бронировать отели на новогодние праздники
Аналитики «Яндекс Путешествий» рассказали, что в июле этого года в девять раз выросли бронирования в отелях на период новогодних праздников по сравнению с июлем прошлого года.
Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что похожие значения были зафиксированы в середине октября прошлого года.
Эти показатели указывают на то, что россияне стали планировать празднование Нового года за пять месяцев. Горизонт планирования вернулся к допандемийному уровню, уточнили аналитики.
Также утверждается, что Краснодарский край, Москва, Московская и Ленинградская области стали лидерами по популярности бронирований.
Ранее сообщалось, что около трети россиян опасаются путешествовать в другие страны из-за нового вируса.