Мишустин отметил заботу Грефа о ценовой доступности курорта «Манжерок»

«Мы видим, что туризм – один из самых мультипликативных секторов экономики. И если посмотреть на вклады туризма в ВВП стран, то мы видим, что в России это порядка 4%, и в общем это хорошая новость для бизнеса, потому что он видит, куда расти. И эта отрасль может быть серьезным драйвером для бизнеса и развития ВВП в стране», — сказал Греф.