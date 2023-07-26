Эксперт по туризму назвал опасные для путешествия регионы Турции

Генконсульство России в Анталье призвало туристов не покидать отели из-за пожаров. Президент Союза туристических агентств и член координационного совета при общественной палате РФ Сергей Голов сообщил, что сейчас горят территории вблизи Эгейского моря, такие города как Бодрум, Чешме, Измир и Кемер. Однако Анатолийское побережье, включая города Анталью, Сиде, Белек и Аланью, остаются без опасности от пожаров.

© Banki.loans

Российские и местные спасательные службы занимаются эвакуацией людей из опасных регионов. Туристов не отправляют в зоны пожаров, поэтому отдых на безопасных курортах Турции остается возможным. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что лесные пожары не влияют на желание россиян отдыхать в Турции.

Для туристов важно быть внимательными и следовать рекомендациям генконсульства и органов местной власти, чтобы гарантировать свою безопасность во время отпуска.