Эксперты назвали лучшие оборудованные пляжи Подмосковья

Лучшие варианты для пляжного отдыха в Подмосковье – Истринское и Клязьминское водохранилище, а также Сенежское озеро. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на сервис МТС Travel.

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На истринском пляже "Трусово" имеются кабинки для переодевания, туалет, душ и специальная зона для детей. Здесь можно взять в аренду катамаран, моторную лодку или прокатиться на "банане". А на окруженном соснами пляже "Плотина" – спрятаться от жары. Проживание в гостинице или апартаментах неподалеку обойдется примерно в 2300 рублей в сутки.

Отдохнуть на Клязьминском водохранилище можно на пляжах "Троицкое" и "Новоалександрово". Локации подходят для времяпрепровождения с детьми, так как здесь располагаются аттракционы и отдельные зоны для малышей. Остановиться в отеле в этой местности можно за 2400 рублей.