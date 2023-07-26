В Минэкономразвития анонсировали запуск групповых безвизовых поездок в Китай и Иран с 1 августа
Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что групповые безвизовые турпоездки в Китай и Иран могут начаться с 1 августа. Об этом он заявил в ходе совещания по развитию туризма и гостеприимства с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Решетников пояснил, что ранее стороны обменялись списками туркомпаний для запуска группового "безвиза".
"Все процедуры завершены. И со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, и это даст дополнительный поток", - сказал министр, слова которого приводит `ИА Новости.
Решетников также рассказал, что для быстрой организации путешествий по России с 1 августа также должны заработать электронные визы.
Ранее датой запуска электронной визы называлось 1 июля. Тогда Максим Решетников подчеркивал, что это должно существенно упростить процессы получения разрешений на посещение территории Российской Федерации и открыть доступ не только к групповым, но и индивидуальным поездкам.