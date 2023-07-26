В Минэкономразвития анонсировали запуск групповых безвизовых поездок в Китай и Иран с 1 августа

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что групповые безвизовые турпоездки в Китай и Иран могут начаться с 1 августа. Об этом он заявил в ходе совещания по развитию туризма и гостеприимства с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Решетников пояснил, что ранее стороны обменялись списками туркомпаний для запуска группового "безвиза".

"Все процедуры завершены. И со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, и это даст дополнительный поток", - сказал министр, слова которого приводит `ИА Новости.

Решетников также рассказал, что для быстрой организации путешествий по России с 1 августа также должны заработать электронные визы.