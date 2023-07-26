Жителей Анапы возмутили «сожравшие» продукты в магазинах туристы

Жителей Анапы возмутили толпы туристов, которые «сожрали» продукты в местных магазинах. Соответствующие комментарии местных появились под публикацией фото пустых полок супермаркета на странице Typoanapa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Под публикацией местные жители пожаловались, что остались без сахара либо искали его несколько дней по разным супермаркетам. Кроме того, по их словам, везде образовываются большие очереди. «Реально так! Пошла в "Магнит", а там ничего», «Воды тоже в "Магните" нет», «Аж карантин напомнило», «Не съели, а сожрали», — комментируют пользователи сети.