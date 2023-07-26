Китайские туристы не торопятся ехать на Байкал

«Гостей из Поднебесной в этом году не так много, потому что мы прекрасно понимаем, что они чаще посещают нас, когда есть безвизовый режим. Так как сейчас приезд идет по визам, то пока [в Иркутскую область прибывают] ограниченные группы туристов, которые, так скажем, мало заметны у нас на территории», – пояснила спикер.