Китайские туристы не торопятся ехать на Байкал
Границы для въезда и выезда туристов открыли в Китае в начале этого года: прежде с 2020-го страна была закрыта из-за пандемии коронавируса. До эпидемии одним из излюбленных мест жителей густонаселенного государства в России была Иркутская область и, в частности, Байкал. О том, как спрос на отдых в Приангарье поменялся после снятия карантина, «ФедералПресс» рассказала руководитель регионального агентства по туризму Евгения Найденова.
«Гостей из Поднебесной в этом году не так много, потому что мы прекрасно понимаем, что они чаще посещают нас, когда есть безвизовый режим. Так как сейчас приезд идет по визам, то пока [в Иркутскую область прибывают] ограниченные группы туристов, которые, так скажем, мало заметны у нас на территории», – пояснила спикер.
При этом, по словам Евгении Найденовой, интерес к региону у жителей Китая сохраняется, и постепенно они возобновляют поездки в Приангарье.