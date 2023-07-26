Названы самые грязные предметы в номере отеля

Эксперт назвала самые грязные предметы в номере отеля
Кофейные чашки и кружки являются самыми грязными вещами в номере отеля. Иногда посуду не тщательно промывают, а ополаскивают водой, поэтому она кишит различными бактериями. Об этом гостиничный инспектор рассказала изданию The Sun.
По ее словам, к наиболее заразным предметам также относятся ковры, диваны-кровати, декоративные подушки, узкие покрывала в изножье кровати и пульт от телевизора. Как правило, за их стерильностью персонал следит в меньшей степени.
"Покрывало, которое кладется внизу кровати, стирают, может быть, 1 раз в год. Лучше вовсе не садится на него" – предупредила эксперт.
Ранее бывший пилот рассказал, какие действия пассажиров с багажом чреваты опасными последствиями.
Рамблер: главные новости