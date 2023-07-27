Названы лучшие места для пикника в Петербурге

Где можно собраться на пикник в Северной столице, выяснили журналисты телеканала «Санкт-Петербург». Как стало известно, больше всего горожане любят устраивать пикник в парке 300-летия.

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Как отмечают местные жители, здесь есть возможность насладиться свежим морским воздухом и погреться на пляже. На выходных у залива обычно собирается большое количество народа, но в будние дни спокойно и просторно.

Также многие любят выбирать для летнего отдыха Таврический сад. Здесь можно выпить кофе под шум фонтана и прогуляться среди старинных деревьев.

Тем, кто не любит центр города, понравится Удельный парк. Он представляет из себя около 150 гектаров почти нетронутой природы. Здесь можно отдохнуть от городской суеты. Здесь каждый может найти место по вкусу, чтобы устроить пикник — более укромное под деревьями или около воды.