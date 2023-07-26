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«Меня трясло»: пассажирка сняла турбулентность на видео

Пассажирка авиакомпании Spirit Airlines сняла на видео крики попутчиков во время сильной турбулентности и напугала пользователей сети. Кадры она опубликовала на своей странице в TikTok.

«Меня трясло»: пассажирка сняла турбулентность на видео
© Unsplash

На записи видно, как пассажиры подскакивают к потолку во время тряски. Автор ролика добавила, что никогда не боялась турбулентности, однако в этот раз взглянула на все иначе. Она описала полет фразой «меня трясло».

Не уточняется, куда именно летел самолет. Пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в другом городе и переждать непогоду.