Осенью могут запустить первые чартерные рейсы из России в Танзанию

Посол России в Додоме сообщил, что первые чартерные рейсы из России в Танзанию могут запустить осенью.

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Российская авиакомпания Azur Air получила разрешение на запуск чартеров в Танзанию, их планируется запустить осенью, заявил посол России в Додоме Андрей Аветисян в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметил, что осенью спадет загрузка популярных летних турнаправлений и тогда более востребованным станет Занзибар.

Аветисян подчеркнул, что низкий туристический поток связан с отсутствием прямого авиасообщения между государствами. Также на фоне пандемией COVID-19 поток российских туристов снизился почти до нуля.

Посол добавил, что в настоящее время туризм начинает возрождаться, однако очень медленно.