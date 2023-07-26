Аэропорт Кемерова запустит международные рейсы

Аэропорт имени Леонова запустит прямые международные рейсы из областного центра Кузбасса.

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Как сообщили в турагентстве ANEX Tour, этой зимой из десяти городов России, в том числе из Кемерова, можно будет отправиться в Таиланд на курорты Пхукет и Паттайя.

– В поиске туров доступны варианты пакетов с чартерным перелетом из Москвы и регионов по двум курортам – Пхукет и Паттайя. Допустимая норма багажа на рейсах составит 10 кг, ручной клади 5 кг, периодичность вылетов регулируется в зависимости от города отправления, – сообщили в пресс-службе турагентства.

Полететь в Пхукет можно будет из следующих городов: Кемерово, Хабаровск, Екатеринбург, Томск, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Москва, Иркутск. Прямые рейсы в Паттайю этой зимой будут осуществляться из семи городов: Кемерово, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Томск, Барнаул, Иркутск.

Так, путь из Кемерова составит 7 часов 30 минут.

В ANEX Tour журналисту VSE42.Ru уточнили, что рейсы из аэропорта Кемерова будут прямыми. Кроме того, уточняется, что в Пхукет можно будет полететь уже с 1 ноября 2023 года.