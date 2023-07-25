«Купаемся на фоне вертолетов»: очевидцы рассказали о пожаре в Турции
Пожар подошел к гостиницам на расстояние километра, при этом россияне продолжают купаться и загорать, рассказала в эфире НСН туристка из Москвы.
Российские туристы, оказавшиеся рядом с эпицентром лесных пожаров в турецком Кемере, не паникуют и продолжают отдыхать, глядя на дым, огонь и пожарные вертолеты.
Отдыхающая в Кемере туристка из Москвы по имени Адель рассказала в интервью НСН, что пожар подступил к гостиницам минувшей ночью.
«Пожар начался примерно в три часа ночи, дым я увидела утром, когда вышла загорать к бассейну. Первое, что я подумала: ну "ничего" себе, приехала отдыхать, а тут такое, хорошо не землетрясение. Огонь достаточно близко от большинства гостиниц, примерно в километре. При этом есть гостиницы, которые совсем рядом с местом локализации», - отметила девушка, приехавшая в Турцию несколько дней назад.
По ее словам, пожарные вертолеты набирают воду прямо из моря, при этом россияне не уходят с пляжей и продолжают купаться на фоне апокалиптических картин.
«Дыма стало меньше, они тушат пожар этими вертолетами и самолетами весь день. Никто не паникует, все купаются и загорают. Все, с кем я общаюсь, относятся к происходящему спокойно. Я переживаю только о том, что мой отпуск может прерваться. Пока нам никто не помогает, инструкций тоже не дают, видимо в этом нет необходимости», - заключила собеседница НСН.
В Кемере сейчас стоит аномальная 40-градусная жара. По данным СМИ, лесной пожар бушевал в ночь на 25 июля сразу в трех районах курортной провинции Анталья. К тушению пожара в Кемере во вторник привлекалось 11 самолетов и 22 вертолета. При этом в Ассоциации туроператоров России сообщили, что не собираются эвакуировать российских туристов из Кемера, потому что в этом нет необходимости.