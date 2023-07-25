«Купаемся на фоне вертолетов»: очевидцы рассказали о пожаре в Турции

«Дыма стало меньше, они тушат пожар этими вертолетами и самолетами весь день. Никто не паникует, все купаются и загорают. Все, с кем я общаюсь, относятся к происходящему спокойно. Я переживаю только о том, что мой отпуск может прерваться. Пока нам никто не помогает, инструкций тоже не дают, видимо в этом нет необходимости», - заключила собеседница НСН.