Россия и Танзания планируют возобновить авиасообщение

"Ожидаем в ближайшие дни подписания нового соглашения между Россией и Танзанией о воздушном сообщении, которое станет основой для возобновления давно уже приостановленных прямых, регулярных рейсов в Танзанию", - рассказал Аветисян на полях российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".