Россия и Танзания планируют возобновить авиасообщение

Посол России в Додоме Андрей Аветисян сообщил о переговорах с Танзанией по возобновлению авиасообщения между странами, сообщает ТАСС.
"Ожидаем в ближайшие дни подписания нового соглашения между Россией и Танзанией о воздушном сообщении, которое станет основой для возобновления давно уже приостановленных прямых, регулярных рейсов в Танзанию", - рассказал Аветисян на полях российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".
Аветисян пояснил, что речь идет о компании Azur Air, которая планирует открыть прямое авиасообщение ближе к зимнему периоду из нескольких российских аэропортов.
Ранее Россия и Куба возобновили регулярное прямое авиасообщение. Первый рейс из московского аэропорта Шереметьево отправился в кубинский курортный город Варадеро. Рейс выполняет авиакомпания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот", на самолетах Boeing-777.