Пилот рассказал о фатальной ошибке пассажиров с багажом

Бывший пилот рассказал, какие действия пассажиров с багажом чреваты опасными последствиями.

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Бывший пилот и профессор Университета Невады Дэн Бабб рассказал, что проблемы у пассажира самолета могут возникнуть из-за перегруженной ручной клади.

Путешественник, пытающийся положить большие сумки на верхние полки, мешает своим попутчикам пройти. Кроме того, такая ситуация может быть «чрезвычайно опасно», поскольку вещи могут на кого-нибудь упасть, пишет Travel + Leisure.

Также профессор напомнил, что нельзя просить бортпроводников положить багаж на полку. Бабб пояснил, что это не входит в обязанности членов экипажа.