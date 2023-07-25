Во Владикавказе появится новая смотровая площадка

Новая смотровая площадка появится на набережной реки Терек в центре Владикавказа. Об этом пишет портал «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что в настоящее время специалисты строят подпорную бетонную стену и реконструируют технический мост. Таким образом, в скором времени у жителей и гостей Северной Осетии появится удобный маршрут для прогулок на нижнюю террасу реки.